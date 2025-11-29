Причал Каспийского трубопроводного консорциума поврежден при атаке ВСУ в Новороссийске

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) сообщил о значительных повреждениях одного из своих выносных причалов — ВПУ-2 — в результате атаки безэкипажных катеров (БЭК) в акватории морского терминала.

Инцидент произошел 29 ноября 2025 года в 04:06 мск. По данным компании, после взрыва капитан морского порта Новороссийск приостановил все погрузочные операции, а танкеры были отведены за пределы акватории. Пострадавших среди персонала и подрядчиков не зафиксировано.

Аварийная система защиты перекрыла соответствующие трубопроводы, благодаря чему нефтяные загрязнения в Черном море, по предварительным данным, не наблюдаются. Ведется отбор проб морской воды и экологический мониторинг, а также действует план по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов (ЛАРН).

В КТК отметили, что дальнейшая эксплуатация ВПУ-2 невозможна, и отгрузки на терминале будут возобновлены только после устранения угроз со стороны беспилотных и безэкипажных катеров. Компания подчеркнула, что атака на инфраструктуру стала уже третьим актом агрессии против ее гражданских объектов, находящихся под защитой международного права. До этого пострадали нефтеперекачивающая станция «Кропоткинская» и административный офис КТК в Новороссийске.

КТК объединяет крупнейшие предприятия ТЭК России, США, Казахстана и ряда стран Западной Европы, обеспечивая транспортировку нефти с месторождений Тенгиз, Кашаган и Карачаганак. В 2024 году объем перевалки достиг около 63 млн тонн, при этом почти три четверти приходились на зарубежных грузоотправителей, включая Тенгизшевройл, ЭксонМобил, Казмунайгаз, Эни и Шелл.

