Появились кадры боя российских военных с катерами-камикадзе ВСУ в Черном море

Бой российских военных с катерами-камикадзе ВСУ в Черном море сняли на видео
true
true
true
close
Evgeniy Maloletka/AP

Бой российских военнослужащих с катерами-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Черном море попал на видео. Кадры опубликовал Telegram-канала «Изнанка».

Снаряженные взрывчаткой украинские безэкипажные катера попали под огонь крупнокалиберноного стрелкового оружия и подверглись ударам барражирующих боеприпасов.

В итоге катера ВСУ были уничтожены. В публикации не говорится, когда было сделано видео.

26 сентября министерство обороны России сообщило, что силы Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожили 23 безэкипажных катера и пять катеров Вооруженных сил Украины (ВСУ).

24 сентября мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил об угрозе применения безэкипажных катеров в городе и на федеральной территории «Сириус». Глава города призвал местных жителей не подходить к окнам и не находиться на открытом пространстве около моря.

Ранее ВС РФ уничтожили украинский безэкипажный катер вблизи побережья Крыма.

