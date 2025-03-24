Вопреки словам Зеленского: ВСУ продолжили атаки на газовую инфраструктуру России

Минобороны РФ обвинило Украину в продолжении атак на объекты энергетического сектора России. В ночь на 24 марта беспилотник попытался ударить по нефтяной станции «Кропоткинская» в Краснодарском крае. Ранее президент Украины Владимир Зеленский поддержал взаимный отказ от ударов по энергообъектам на 30 дней, о котором договорились президенты Владимир Путин и Дональд Трамп. В Москве заявляют, что действия Киева направлены на саботаж мирного урегулирования.

Киев продолжает нанесение ударов по энергетической структуре РФ, подтверждая свою недоговороспособность, заявили в Минобороны России.

«Вопреки заявлениям Зеленского, в том числе доведенным американской стороне, киевский режим продолжает атаки с применением ударных БПЛА и реактивных систем залпового огня HIMARS по энергетической инфраструктуре, в том числе международной, на территории Российской Федерации», — сообщило ведомство в своем канале в Telegram.

В МО РФ напомнили, что 19 марта ВСУ атаковали тремя беспилотниками объект энергетической инфраструктуры, расположенный в станице Кавказской Краснодарского края. Удар спровоцировал сильный пожар на объекте, обеспечивающем перевалку нефти с железнодорожных цистерн в трубопроводную систему международной нефтетранспортной компании.

22 марта ВСУ с помощью беспилотников ударили по газораспределительной станции «Валуйки» в селе Шведуновка Белгородской области. В результате пострадало ее технологическое оборудование.

На следующий день, 23 марта, четыре дрона пытались атаковать газовое месторождение на мысе Тарханкут в Крыму, обеспечивающее газом жителей и предприятия в регионе. Атака была отражена средствами ПВО, сообщили в российском военном ведомстве.

Последняя атака состоялась ночью 24 марта. Ударный беспилотник был направлен на нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская» Каспийского трубопроводного консорциума в Краснодарском крае. БПЛА был перехвачен в 7 км от цели и упал в районе железнодорожной станции Кавказская. Эту станцию ВСУ уже атаковали 17 февраля.

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Каспийский трубопроводный консорциум заявил, что действия Украины деструктивно влияют на финансовые результаты КТК и всех его акционеров, в том числе Казахстан и компании из США. В консорциуме подчеркнули, что «решительно осуждают» удары Киева, которые «подрывают основы глобальной энергетической безопасности» и несут угрозу персоналу.

«После остановки НПС «Кропоткинская» в результате удара украинских БПЛА объем предполагаемой транспортировки на год с указанного пункта был снижен, а после уничтожения НПС «Кавказская» в обозримом будущем будет невозможен. В настоящий момент КТК продолжает восстановительные работы на НПС «Кропоткинская», — сообщили в компании.

«Верить нельзя»

18 марта президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, в рамках которого обсуждалось урегулирование конфликта на Украине. Российский лидер согласился с предложением Трампа о взаимном отказе Москвы и Киева от нанесения ударов по объектам энергетической инфраструктуры сроком на 30 дней.

После разговора Путин отдал российским военным приказ о прекращении ударов по объектам энергетики на Украине.

В Минобороны РФ сообщили, что после приказа президента силами ПВО были обезврежены семь беспилотников, которые были запущены по целям в Николаевской области.

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Однако всего через несколько часов после телефонного разговора президентов России и США украинская сторона атаковала НПЗ в Краснодарском крае.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что подобные действия говорят о том, что «отсутствие договороспособности и дефицит договороспособности у киевского режима налицо». По его мнению, ночную атаку ВСУ на российские регионы можно рассматривать как саботаж попыток мирного урегулирования.

При этом, по словам Пескова, Россия продолжает придерживаться ранее достигнутых договоренностей и не наносит удары по энергетическим объектам Украины.

«Пока каких-то иных команд со стороны президента не было. Наши вооруженные силы выполняют все указания верховного главнокомандующего», — сказал он журналистам 24 марта.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя удары, заявил, что Киеву доверять нельзя.

«Да, верить нельзя в этом смысле. Самое главное, чтобы американцы провели работу, которую они должны провести. Посмотрим, что они сделают», — приводит ТАСС слова Медведева.

Схожее мнение выразили и в министерстве иностранных дел России.

«Очевидно, что подобными выходками Киев вновь демонстрирует полную недоговороспособность, а также отсутствие стремления к достижению мира. Как и в 2022 году, в ход опять пущены провокации с целью сорвать переговорный процесс. Четко предупреждаем, что в случае если киевский режим продолжит деструктивную линию, российская сторона оставляет за собой право на ответ, в том числе симметричный», — говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Стоит отметить, что вечером 19 марта телефонный разговор с Трампом провел и президент Украины Владимир Зеленский. По его итогам он заявил, что Украина готова к полноценному режиму прекращения ударов по энергетической инфраструктуре.

«Одним из первых шагов к полному завершению войны может стать прекращение ударов по энергетической и другой гражданской инфраструктуре. Я поддержал этот шаг, и Украина подтвердила, что мы готовы его реализовать», — написал он в своем официальном Telegram-канале.