На Афипском НПЗ потушили открытое горение после атаки дронов

МЧС сообщило о ликвидации возгорания на Афипском НПЗ
Павел Лисицын/РИА Новости

На Афипском нефтеперерабатывающем заводе ликвидировали открытое горение. Об этом сообщили в оперштабе Кубани.

В региональном управлении МЧС уточнили, что пожарные полностью потушили огонь в 11:37.

Возгорание произошло ночью 29 ноября. По предварительным данным, причиной стала атака БПЛА, в результате которой была повреждена часть технического оборудования. В ведомстве отметили, что пострадавших нет.

Огонь локализовали на площади 250 кв. м. На данный момент для ликвидации последствий атаки задействованы 65 человек и 21 единица техники, в том числе от МЧС России – 48 человек и 14 единиц техники.

До этого Telegram-канал Mash сообщал, что число резервистов, привлеченных для охраны электростанций, НПЗ и других энергообъектов выросло с 4 до 5 тыс. По данным журналистов, план был перевыполнен из-за большого количества добровольцев из сел.

В ноябре президент России Владимир Путин подписал закон о наборе резервистов в подразделения, которые будут заниматься охраной критически важных объектов. Кто такие резервисты, какие у них обязанности и как в целом устроена система мобилизационного резерва — в материале «Газеты.Ru».

Ранее очевидцы заявили о пожаре после атаки беспилотников на Таганрог.

