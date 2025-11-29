Аэропорт Тамбова приостановил прием и выпуск самолетов

В аэропорту Тамбова ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов

В аэропорту Тамбова введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщается в Telegram-канале представителя Росавиации Артема Кореняко.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — сказано в сообщении, опубликованном в 0:57 мск.

Утром 28 ноября Кореняко сообщал о приостановке работы нескольких аэропортов в Краснодарском крае — Краснодара, Геленджика и Сочи. По его словам, в воздушных гаванях ввели временные ограничения на полеты для обеспечения их безопасности.

Вечером в пятницу ограничения на прием и выпуск воздушных судов также были введены в аэропорту Волгограда.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках беспилотников.

Ранее в аэропорту Сочи пассажирам раздали матрасы в связи с задержкой рейсов.