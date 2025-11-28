В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения

В аэропорту Волгограда ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов

В аэропорту Волгограда ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал он.

Кореняко уточнил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

В этот же день в аэропорту Калуги (Грабцево) ввели временные ограничения.

Утром 28 ноября Кореняко сообщал о приостановке работы нескольких аэропортов в Краснодарском крае — Краснодара, Геленджика и Сочи. По его словам, в воздушных гаванях ввели временные ограничения на полеты для обеспечения их безопасности.

Незадолго до этого в Саратове сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Кореняко добавил, что ограничения перестали действовать в аэропортах Пензы, Самары и Ульяновска.

Ранее в аэропортах Самары и Ульяновска ввели ограничения на полеты.