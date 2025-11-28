В аэропортах юга России ввели ограничения на прием и выпуск самолетов

В аэропортах Краснодара (Пашковский), Геленджика и Сочи введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта РФ (Росавиации) Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

По его словам, меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

С 05:30 до 05:46 ограничения на полеты вводились в московском аэропорту Внуково.

Также в настоящее время временно не принимают и не отправляют рейсы аэропорты Самары, Ульяновска, Волгограда, Саратова и Пензы.

До этого Telegram-канал SHOT сообщил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаку украинских беспилотников на Саратов и Энгельс. Как рассказали очевидцы, первые взрывы в небе раздались после часа ночи и продолжаются с разной интенсивностью до сих пор.

Ранее в аэропорту Сочи пассажирам раздали матрасы в связи с задержкой рейсов.