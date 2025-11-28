Власти Турции озвучили одну из возможных причин пожара на танкере Kairos

AHaber: танкер Kairos мог загореться у берегов Турции из-за столкновения с миной

Губернатор провинции Коджаэли Ильхами Акташ заявил, что танкер Kairos мог загореться после столкновения с миной. Об этом сообщает телеканал AHaber.

По словам Акташа, власти проверяют все возможные версии причин пожара, в том числе столкновение с миной. В настоящее время пожар на танкере продолжается, вероятность затопления судна исключена. Инцидент произошел в 28 милях от берегов Турции.

«Мы тщательно проверяем все версии, в том числе вероятность взрыва или атаки на судно. Проверяется и версия о том, что судно столкнулось с морской миной», — отметил губернатор.

Танкер Karios шел в Новороссийск под флагом Гамбии. На судне не было груза. Спасатели эвакуировали 25 членов экипажа, находившихся на борту танкера.

Турецкое управление мореходства сообщало, что Kairos мог загореться из-за внешнего воздействия.

Позже в 35 милях от берегов Турции в Черном море загорелся еще один танкер Virat с 20 членами экипажа на борту.

30 июня сообщалось, что у побережья Ливии на танкере Vilamoura, который перевозил 1 миллион баррелей нефти, произошел взрыв. В результате случившегося на судне подтопило машинный отсек. Среди команды Vilamoura пострадавших нет. Танкер был отправлен в Грецию для анализа повреждений.

