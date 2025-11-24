СМИ сообщили о перехвате Королевским флотом Британии российских корвета и танкера

ВМС Британии сообщили о перехвате и сопровождении российских корвета и танкера

Королевский военно-морской флот отслеживал и перехватил российские корвет «Стойкий» и танкер «Ельня» при их прохождении вдоль британского побережья, сообщило министерство обороны Великобритании. Там назвали эту операцию частью постоянного взаимодействия с партнерами по НАТО и отметили, что активность российских кораблей увеличилась на 30%.

Патрульный корабль HMS Severn в течение двух недель сопровождал российские корабли при их проходе через Дуврский пролив и далее к западным районам побережья, сообщили Associated Press и Independent со ссылкой на министерство обороны Великобритании.

Позднее наблюдение было передано союзнику по НАТО у берегов Бретани, при этом HMS Severn продолжил мониторинг на удалении. Время перехвата «Стойкого» и «Ельни» минобороны Великобритании не раскрыло.

По данным британского военного ведомства, за последние два года число российских кораблей, проходящих вблизи британских вод, увеличилось на 30%.

Британия направила в Исландию три самолета P-8 Poseidon. Они участвуют в расширенной натовской миссии по наблюдению за российскими кораблями и подводными лодками в Северной Атлантике и Арктике.

«Есть наготове варианты военных действий»

close Океанографическое судно «Янтарь» Алексей Куденко/РИА Новости

Ранее Лондон не раз фиксировал появление у своих берегов российского океанографического судна «Янтарь», которое западные эксперты рассматривают как потенциально разведывательное из-за наличия подводных аппаратов. Судно замечали в ноябре 2024 года и январе 2025 года.

На прошлой неделе глава Минобороны Джон Хили заявил, что экипажи самолетов P-8 Poseidon сталкивались с ослеплением лазерными средствами со стороны «Янтаря». Наблюдение за судном было усилено при помощи патрульной авиации. Хили характеризовал активность «Янтаря» как возможную угрозу.

«Я изменил правила ведения боевых действий ВМС, чтобы мы могли более внимательно следить за действиями «Янтаря», когда он находится в наших водах, и у нас есть наготове варианты военных действий», — угрожал Хили.

Российское посольство в Лондоне отвергло обвинения, заявив, что Великобритания «нагнетает милитаристскую истерию». Дипломаты призвали Лондон избегать деструктивных шагов и подчеркнули, что Москва не заинтересована в подрыве британской безопасности.