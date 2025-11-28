На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Черном море загорелся танкер из-за «внешнего воздействия»

В Турции заявили, что танкер загорелся в Черном море из-за внешнего воздействия
Igor Hotinsky/Shutterstock/FOTODOM

Танкер под флагом Гамбии загорелся в Черном море у берегов Турции из-за «внешнего воздействия». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкое управление мореходства.

По его информации, речь идет о танкере Kairos, который шел в Новороссийск без груза.

«Состояние 25 членов экипажа в норме», — сказано в сообщении.

В управлении также заявили о подготовке их эвакуации. К судну были направлены спасатели, отметили в ведомстве.

30 июня сообщалось, что у побережья Ливии на танкере Vilamoura, который перевозил 1 миллион баррелей нефти, произошел взрыв. В результате случившегося на судне подтопило машинный отсек. Среди команды Vilamoura пострадавших нет. Танкер был отправлен в Грецию для анализа повреждений.

В мае это судно заходило в терминал Каспийского трубопроводного консорциума недалеко от Новороссийска, который якобы отгружает преимущественно казахскую нефть.

Ранее на Западе сообщили, что Украина могла стоять за подрывами нефтяных танкеров.

