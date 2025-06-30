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В Ливии на танкере произошел взрыв

Bloomberg: в Ливии произошел взрыв на танкере, который якобы заходил в порты РФ
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Michael van der Meer/MarineTraffic

У побережья Ливии на танкере Vilamoura, который перевозил 1 миллион бочек с нефтью, произошел взрыв. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на заявление оператора TMS Tankers.

По данным источника, в результате взрыва на судне подтопило машинный отсек. Отмечается, что до этого танкер якобы заходил в порты РФ для перевозки казахской нефти.

«С апреля Vilamoura дважды заходила на российские нефтяные терминалы, чтобы забрать казахскую нефть, а не российские баррели», — пишет агентство со ссылкой на данные по отслеживанию движения судна.

В материале сообщается, что в мае танкер заходил в терминал Каспийского трубопроводного консорциума недалеко от Новороссийска, который якобы отгружает преимущественно казахскую нефть. По данным агентства, это уже пятый взрыв на танкерах, якобы заходивших в российские порты в последнее время.

Танкер Vilamoura был отправлен в Грецию для анализа повреждений. При этом данные о разливе топлива отсутствуют, а среди команды судна пострадавших нет.

До этого военно-морские силы Эстонии вместе с авиацией НАТО попытались задержать в международных водах танкер Jaguar, направлявшийся в российский порт.

Ранее в Ливии произошла утечка нефти.

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