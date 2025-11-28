На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Татарстане загорелся склад аккумуляторов

Склад аккумуляторов загорелся в Татарстане на площади 25 тыс. кв. м
Shutterstock

Пожар произошел на складе для хранения аккумуляторов в особой экономической зоне «Алабуга» в Татарстане. Об этом пишет Telegram-канал 112.

Уточняется, что площадь возгорания достигла 25 тысяч квадратных метров. К тушению готовят вертолет.

Свыше 300 человек самостоятельно эвакуировались. Пострадавших нет.

Незадолго до этого сильный пожар произошел в многоквартирном доме на юге Москвы. По информации очевидцев, загорелась квартира на 13-м этаже, подъезд обесточили. Позднее пожарные потушили возгорание на площади 40 квадратных метров. По предварительным данным, в квартире, где возник пожар, никого не было.

26 ноября в Гонконге загорелись несколько высотных зданий в жилом комплексе в районе Тай По, где проживает около 4 тыс. чел. Огонь перекинулся на бамбуковые строительные леса, установленные вокруг. Пожар признали сильнейшим за последние 17 лет. Ему присвоили самый высокий уровень пожарной опасности. Спасатели эвакуировали большую часть жильцов.

Ранее школьница устроила пожар в квартире, потому что родители отказались купить ей телефон.

