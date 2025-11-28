На месте обрушения здания в Южно-Сахалинске разобрали завалы

В Южно-Сахалинске спасатели завершили разбор завалов на месте обрушения строящегося здания. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
«Всего извлечены тела трех погибших», — заявили в ведомстве.
Незадолго до этого стало известно, что в Южно-Сахалинске на месте обрушения здания нашли тело третьего погибшего.
Как сообщали в МЧС, после обрушения строящегося объекта в Южно-Сахалинске один из пострадавших был госпитализирован, трое остальных отказались от лечения в больнице.
Инцидент произошел днем 28 ноября по местному времени. В следственном управлении уточнили, что по факту инцидента возбуждено уголовное дело по ст. 216 УК РФ о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ.
Telegram-канал Amur Mash писал, что в спецотряды порядка четырех часов продолжали искать рабочих, которые оказались под завалами рухнувшего здания.
