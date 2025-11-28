На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стали известны подробности о поисках рабочих после обрушения в Южно-Сахалинске

Mash: в Южно-Сахалинске рабочих под завалами рухнувшего здания ищут уже 4 часа
true
true
true
close
МЧС России

В Южно-Сахалинске порядка четырех часов ищут рабочих, которые оказались под завалами рухнувшего здания. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

По данным канала, на данный момент из-под завалов удалось достать четверых пострадавших, их госпитализировали. Специалисты предполагают, что под завалами находятся еще три человека.

На месте инцидента работают 15 спасателей, два кинолога. Завалы разбирают два крана.

По факту инцидента возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ. Расследование продолжается, ход и результаты находятся на контроле руководителя следственного управления СК России по Сахалинской области.

Старший помощник руководителя следственного управления Анна Поздина отметила, что следователи предпринимают все меры для выяснения всех обстоятельств происшествия.

До этого спасатели рассказали, что из-за сырого бетона поиски пострадавших на месте обрушившегося строительного объекта осложняются.

Обвал здания случился 28 ноября.

Ранее маляр разбился, упав с высоты на стройке петербургского Дворца танцев.

