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Рабочие сорвались с высоты на стройке в Новой Москве

Двое рабочих сорвались с высоты на строительном объекте в Новой Москве
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Telegram-канал Прокуратура Москвы

Двое рабочих упали с высоты на стройке нежилого здания в Новой Москве. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры столицы.

По ее информации, одного из мужчин доставили в больницу, другого спасти не удалось.

«Прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов контролирует установление всех обстоятельств и причин произошедшего, в том числе лиц, ответственных за соблюдение требований техники безопасности и охраны труда, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту», — сказано в сообщении.

18 марта сообщалось, что в Москве двое рабочих сорвались с высоты на стройке. Инцидент произошел на строительном объекте, расположенном в Зеленограде. Пострадавших госпитализировали.

В январе в Татарстане рабочий упал с шестого этажа на стройке и выжил. Его доставили в медицинское учреждение с многочисленными травмами.

Ранее мужчину насквозь пронзил металлический прут на стройке, но он остался жив.

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