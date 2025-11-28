Трамп раскрыл главный приоритет США в сфере нацбезопасности

Главным приоритетом США в сфере нацбезопасности является полный контроль над мигрантами. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в обращении к военным по случаю Дня благодарения.

По его словам, атака на нацгвардейцев около Белого дома «напоминает нам о том, что у нас нет более важного приоритета в области национальной безопасности, чем обеспечение полного контроля над людьми, которые въезжают в нашу страну и остаются в ней».

Также Трамп отметил, что благодаря американским военным сейчас у США самая защищенная граница за всю историю.

В Вашингтоне накануне Дня благодарения 29-летний афганец открыл стрельбу около Белого дома. В результате нападения были ранены два сотрудника национальной гвардии. Трамп назвал произошедшее актом терроризма и преступлением против человечества, а также заявил о необходимости проверки всех людей, въехавших в Штаты из «адской дыры на земле». Власти уже приостановили на неопределенный срок рассмотрение всех иммиграционных запросов со стороны граждан Афганистана. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

