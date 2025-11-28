На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Cамолет экстренно сел в Перми

Летевший из Иркутска в Москву самолет совершил экстренную посадку в Перми
true
true
close
Depositphotos

Пассажирский самолет, летевший из Иркутска в Москву, совершил экстренную посадку в аэропорту Большое Савино в Перми. Об этом сообщил ТАСС представитель оперативных служб.

«В аэропорту Большое Савино совершил экстренную посадку самолет SU-1563 сообщением Иркутск — Москва», — сказал он.

По словам собеседника агентства, на борту находились 158 человек, никто не пострадал.

Также он заявил, что причиной экстренной посадки воздушного судна стала возможная утечка топлива.

22 ноября пассажирский самолет, выполнявший рейс Д2-333 из Москвы в Ухту, совершил вынужденную посадку в Череповце по техническим причинам.

21 ноября самолет компании Air Serbia, на борту которого находились Иван Ургант и Александр Гудков, внепланово сел в аэропорту Мюнхена. По данным Telegram-канала SHOT, что инцидент произошел на рейсе, следовавшем по маршруту ЛондонБелград. По предварительным данным, причиной экстренной посадки воздушного судна стало срабатывание датчика дыма в кабине экипажа.

Ранее самолет аварийно сел в московском аэропорту.

