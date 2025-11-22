На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Летевший из Москвы самолет совершил экстренную посадку в Череповце

Самолет Москва – Ухта экстренно сел в Череповце по техническим причинам
Borkin Vadim/Shutterstock/FOTODOM

Самолет авиакомпании «Северсталь», выполнявший рейс Д2-333 из Москвы в Ухту, совершил вынужденную посадку в Череповце по техническим причинам. Об этом сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура.

По ее данным, приземление прошло в штатном режиме.

66 пассажиров были размещены в здании аэропорта, их обеспечили напитками и питанием. Воздушное судно вылетело в пункт назначения в 14:16 мск.

Вологодская транспортная прокуратура инициировала проверку соблюдения требований безопасности полетов и прав пассажиров.

21 ноября самолет компании Air Serbia, на борту которого находились Иван Ургант и Александр Гудков, совершил внеплановую посадку в аэропорту Мюнхена. По данным Telegram-канала SHOT, что инцидент произошел на рейсе, следовавшем по маршруту ЛондонБелград. По предварительным данным, причиной экстренной посадки воздушного судна стало срабатывание датчика дыма в кабине экипажа. После проверки и устранения неисправности самолет продолжил путь в Белград — и уже через час лайнер благополучно приземлился в столице Сербии.

Ранее сотни пассажиров застряли в Домодедово в ожидании багажа.

