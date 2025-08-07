На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пассажирский самолет аварийно сел в «Шереметьево»

РИА: в Шереметьево сел борт Москва — Пенза из-за аварийного срабатывания датчика
true
true
true
close
Borkin Vadim/Shutterstock/FOTODOM

Пассажирский SSJ-100 рейса МоскваПенза экстренно сел в аэропорту »Шереметьево», рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.

«SSJ-100 сообщением Москва — Пенза вернулся в аэропорт вылета», — сказал собеседник агентства.

По словам представителя экстренных служб, причина экстренной аварийной посадки связана с срабатыванием датчика неисправности топливного фильтра. Собеседник агентства добавил, что в «Шереметьево» были приведены в готовность все дежурные оперативные службы.

Также сегодня во время полета в самолете Airbus A321 рейса U6-221 сообщением ДомодедовоСочи авиакомпании «Уральские авиалинии» сработала сигнализация. В связи с этим экипаж для обеспечения безопасности пассажиров принял решение о посадке на запасной аэродром — в Астрахани. Посадка прошла успешно.

Причины инцидента находились на уточнении. На месте работали технические специалисты «Уральских авиалиний», которым принадлежит воздушное судно. Уральская транспортная прокуратура организовала проверку по факту незапланированной посадки самолета.

Позднее прокуратура сообщила, что рейс U6-221 вылетел из аэропорта Астрахани на резервном борту в 19:50 мск. Все услуги, которые предусмотрены федеральными авиационными правилами, оказаны пассажирам в полном объеме.

Ранее рейс из Новосибирска в Анталью задержали на сутки после экстренного торможения.

