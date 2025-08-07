Пассажирский самолет аварийно сел в «Шереметьево»

Пассажирский SSJ-100 рейса Москва — Пенза экстренно сел в аэропорту »Шереметьево», рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.

«SSJ-100 сообщением Москва — Пенза вернулся в аэропорт вылета», — сказал собеседник агентства.

По словам представителя экстренных служб, причина экстренной аварийной посадки связана с срабатыванием датчика неисправности топливного фильтра. Собеседник агентства добавил, что в «Шереметьево» были приведены в готовность все дежурные оперативные службы.

Также сегодня во время полета в самолете Airbus A321 рейса U6-221 сообщением Домодедово — Сочи авиакомпании «Уральские авиалинии» сработала сигнализация. В связи с этим экипаж для обеспечения безопасности пассажиров принял решение о посадке на запасной аэродром — в Астрахани. Посадка прошла успешно.

Причины инцидента находились на уточнении. На месте работали технические специалисты «Уральских авиалиний», которым принадлежит воздушное судно. Уральская транспортная прокуратура организовала проверку по факту незапланированной посадки самолета.

Позднее прокуратура сообщила, что рейс U6-221 вылетел из аэропорта Астрахани на резервном борту в 19:50 мск. Все услуги, которые предусмотрены федеральными авиационными правилами, оказаны пассажирам в полном объеме.

Ранее рейс из Новосибирска в Анталью задержали на сутки после экстренного торможения.