В Южно-Сахалинске увеличили группу спасателей для поиска рабочих под завалами

МЧС: группу специалистов на месте обрушения в Южно-Сахалинске увеличили до 70

Группу специалистов, работающих на месте обрушения строящегося здания в Южно-Сахалинске, увеличили до 70 человек и 18 единиц техники. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России в мессенджере Max.

До этого стало известно, что тело одного погибшего нашли на месте обрушения здания. На данный момент поиски еще двух человек продолжаются. В поисковых работах задействованы кинологи.

Telegram-канал Amur Mash писал, что в спецотряды порядка четырех часов ищут рабочих, которые оказались под завалами рухнувшего здания. На данный момент четырех человек удалось спасти, их госпитализировали.

По факту инцидента возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ. Расследование продолжается, ход и результаты находятся на контроле руководителя следственного управления СК России по Сахалинской области.

Обвал здания произошел 28 ноября. Причины неустойчивости конструкции на данный момент неизвестны.

