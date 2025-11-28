Власти раскрыли подробности о ходе спасательных работ в Южно-Сахалинске

В Южно-Сахалинске сырой бетон осложняет работы по спасению на месте ЧП

Из-за сырого бетона спасательные на месте обрушившегося строительного объекта в Южно-Сахалинске осложняются. Об этом сообщило правительство Сахалинской области в официальном Telegram-канале.

«Сложности возникают из-за большого количества сырого бетона. Рассматриваются варианты «размытия» бетона водой», — говорится в посте.

На месте обрушения проведено два кинологических расчета. Работают две крановые группы, также в скором времени будут подключены световые башни, добавили в администрации региона.

В МЧС области до этого рассказали, что после обрушения строящегося объекта в Южно-Сахалинске один из пострадавших был госпитализирован, трое остальных отказались от лечения в больнице.

Инцидент случился днем 28 ноября по местному времени. В следственном управлении уточнили, что по факту инцидента возбуждено уголовное дело по ст. 216 УК РФ о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ.

