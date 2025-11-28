На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СК возбудил дело после обрушения на стройке в Южно-Сахалинске

СК завел уголовное дело по факту обрушения ангара на стройке в Южно-Сахалинске
В Южно-Сахалинске следственные органы возбудили уголовное дело после обрушения ангара на строительном объекте. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

По данным следствия, инцидент произошел днем 28 ноября во время заливки бетоном межэтажного перекрытия. В результате обрушения под завалами оказались люди.

Следствие установило, что всего под завалом оказалось семь человек: четверых достили и госпитализировали, их жизни вне опасности. Однако трое остаются пропавшими.

Уголовное дело возбудили по статье 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ). Расследование продолжается, ход и результаты находятся на контроле руководителя следственного управления СК России по Сахалинской области Б.Б. Базарова.

Старший помощник руководителя следственного управления Анна Поздина отметила, что следователи предпринимают все меры для выяснения всех обстоятельств происшествия.

Спасатели отметили, что из-за сырого бетона поиски пострадавших на месте обрушившегося строительного объекта осложняются.

Ранее маляр разбился, упав с высоты на стройке петербургского Дворца танцев.

