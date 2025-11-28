На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Южно-Сахалинске нашли тело рабочего под завалами здания

true
true
true
close
Telegram-канал СУ СК России по Сахалинской области

Тело одного погибшего найдено на месте обрушения строящегося здания в Южно-Сахалинске. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России в мессенджере Max.

«Обнаружено и извлечено тело одного погибшего», — говорится в сообщении.

По словам специалистов, работы на месте обрушения продолжаются. На данный момент на месте инцидента численность группировки спасателей увеличили до 70 сотрудников и 18 единиц техники.

До этого Telegram-канал Amur Mash писал, что спецотряды порядка четырех часов искали рабочих, которые оказались под завалами рухнувшего здания.

По факту инцидента возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ. Расследование продолжается, ход и результаты находятся на контроле руководителя следственного управления СК России по Сахалинской области.

Старший помощник руководителя следственного управления Анна Поздина отметила, что следователи принимают все меры для выяснения всех обстоятельств происшествия.

Ранее власти раскрыли подробности о ходе спасательных работ в Южно-Сахалинске.

