В Южно-Сахалинске нашли тело рабочего под завалами здания

МЧС: тело одного рабочего нашли на месте обрушения здания в Южно-Сахалинске

Тело одного погибшего найдено на месте обрушения строящегося здания в Южно-Сахалинске. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России в мессенджере Max.

«Обнаружено и извлечено тело одного погибшего», — говорится в сообщении.

По словам специалистов, работы на месте обрушения продолжаются. На данный момент на месте инцидента численность группировки спасателей увеличили до 70 сотрудников и 18 единиц техники.

До этого Telegram-канал Amur Mash писал, что спецотряды порядка четырех часов искали рабочих, которые оказались под завалами рухнувшего здания.

По факту инцидента возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ. Расследование продолжается, ход и результаты находятся на контроле руководителя следственного управления СК России по Сахалинской области.

Старший помощник руководителя следственного управления Анна Поздина отметила, что следователи принимают все меры для выяснения всех обстоятельств происшествия.

