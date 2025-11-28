В аэропортах Самары и Ульяновска ввели ограничения на полеты

В аэропортах Самары (Курумоч) и Ульяновска (Баратаевка) введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом заявил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта РФ (Росавиации) Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

По его словам, меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

В настоящее время временно не работают аэропорты Волгограда, Саратова и Пензы.

До этого Telegram-канал SHOT сообщил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаку украинских беспилотников на Саратов и Энгельс. Как рассказали очевидцы, первые взрывы в небе раздались после часа ночи и продолжаются с разной интенсивностью до сих пор.

Минувшей ночью силы ПВО России уничтожили 118 украинских дронов. Как отметили в Минобороны, 52 летательных аппарата было сбито над Белгородской областью. Еще 26 дронов были сбиты над территорией Курской области, 18 БПЛА — над Самарской областью.

Ранее в аэропорту Сочи пассажирам раздали матрасы в связи с задержкой рейсов.