Аэропорты Пензы и Саратова приостановили прием и выпуск самолетов

Росавиация: в аэропортах Пензы и Саратова введены ограничения на полеты

В аэропортах Пензы и Саратова (Гагарин) введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом заявил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта РФ (Росавиации) Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

По его словам, меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

Около полуночи приостановил работу аэропорт Волгограда.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках беспилотников.

