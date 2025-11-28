Украинские беспилотники пытаются атаковать Саратов и Энгельс

Украинские беспилотники сбивают в небе над Саратовом и Энгельсом. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По словам местных жителей, слышна сирена и работа средств противовоздушной обороны (ПВО).

Как рассказали очевидцы, первые взрывы в небе раздались после часа ночи и продолжаются с разной интенсивностью до сих пор. Также люди слышали звуки пролета БПЛА в нескольких районах области.

Два часа назад пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта РФ (Росавиации) Артем Кореняко сообщил, что в аэропортах Пензы и Саратова (Гагарин) введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

Минувшей ночью силы ПВО России уничтожили 118 украинских дронов. Как отметили в Минобороны, 52 летательных аппарата было сбито над Белгородской областью. Еще 26 дронов были сбиты над территорией Курской области, 18 БПЛА — над Самарской областью. По шесть беспилотников уничтожили над территорией Краснодарского края и над Брянской областью. По два летательных аппарата — над Воронежской, Липецкой и Оренбургской областями. Еще по одному дрону сбили над Волгоградской, Тульской и Ростовской областями и над акваторией Черного моря.

