В Минобороны РФ назвали количество уничтоженных за ночь украинских дронов

За минувшую ночь силы противовоздушной обороны (ПВО) РФ уничтожили 118 украинских дронов. Об этом сообщает российское оборонное ведомство.

«Перехвачены и уничтожены 118 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что больше всего дронов — 52 летательных аппарата — было сбито над Белгородской областью. Еще 26 дронов были сбиты над территорией Курской области, 18 БПЛА — над Самарской областью.

По шесть беспилотников уничтожили над территорией Краснодарского края и над Брянской областью. По два летательных аппарата — над Воронежской, Липецкой и Оренбургской областями. Еще по одному беспилотнику сбили над Волгоградской, Тульской и Ростовской областями и над акваторией Черного моря.

Накануне Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали дронами Энергодар в Запорожской области.

25 ноября мэр Энергодара Максим Пухов сообщил, что ВСУ атаковали беспилотником Центр детско-юношеского творчества в Энергодаре. По его словам, дрон упал и сдетонировал во внутреннем дворике Центра. В результате атаки было повреждено здание учреждения, в нескольких кабинетах выбиты стекла. Никто не пострадал. Мэр заявил, что это преступление «должно быть расценено как акт террора против мирных жителей, в том числе детей».

Ранее Минобороны РФ сообщало, что над тремя регионами РФ за четыре часа сбили 12 украинских беспилотников.