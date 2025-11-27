На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Минобороны РФ назвали количество уничтоженных за ночь украинских дронов

МО РФ: за ночь силы ПВО сбили 118 украинских дронов
true
true
true
close
Anatolii Stepanov/Reuters

За минувшую ночь силы противовоздушной обороны (ПВО) РФ уничтожили 118 украинских дронов. Об этом сообщает российское оборонное ведомство.

«Перехвачены и уничтожены 118 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что больше всего дронов — 52 летательных аппарата — было сбито над Белгородской областью. Еще 26 дронов были сбиты над территорией Курской области, 18 БПЛА — над Самарской областью.

По шесть беспилотников уничтожили над территорией Краснодарского края и над Брянской областью. По два летательных аппарата — над Воронежской, Липецкой и Оренбургской областями. Еще по одному беспилотнику сбили над Волгоградской, Тульской и Ростовской областями и над акваторией Черного моря.

Накануне Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали дронами Энергодар в Запорожской области.

25 ноября мэр Энергодара Максим Пухов сообщил, что ВСУ атаковали беспилотником Центр детско-юношеского творчества в Энергодаре. По его словам, дрон упал и сдетонировал во внутреннем дворике Центра. В результате атаки было повреждено здание учреждения, в нескольких кабинетах выбиты стекла. Никто не пострадал. Мэр заявил, что это преступление «должно быть расценено как акт террора против мирных жителей, в том числе детей».

Ранее Минобороны РФ сообщало, что над тремя регионами РФ за четыре часа сбили 12 украинских беспилотников.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами