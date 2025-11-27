На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Гонконге выросло число погибших в результате пожара в жилом комплексе

Число жертв пожара в жилом комплексе в Гонконге выросло до 65
Tyrone Siu/Reuters

Число погибших в результате пожара в жилом комплексе Wang Fuk Court в Гонконге возросло с 55 человек до 65. Об этом пишет South China Morning Post.

По данным издания, число раненых выросло до 70 человек.

До этого стало известно, что ЖК мог загореться в том числе в результате халатного отношения рабочего, который закурил во время реконструкции.

26 ноября в Гонконге загорелись несколько высотных зданий в жилом комплексе в районе Тай По, где проживает около 4 тыс. человек. Пожар признали сильнейшим за последние 17 лет. Ему присвоили самый высокий уровень опасности. Спасатели эвакуировали большую часть жильцов.

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал местные власти сделать все возможное для минимизации ущерба. Также он выразил сочувствие пострадавшим.

Ранее в МИД РФ заявили, что пострадавших россиян при пожаре в Гонконге нет.

