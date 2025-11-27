В МИД РФ заявили, что пострадавших россиян при пожаре в Гонконге нет

Захарова: россияне не пострадали при пожаре в Гонконге

Россияне не пострадали в результате пожара в жилом комплексе Wang Fuk Cour в Гонконге. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По информации дипломатического ведомства, консульство следит за развитием событий.

В Гонконге 62 человека по-прежнему остаются заблокированными в высотных зданиях сгоревшего жилого комплекса Wang Fuk Cour, пишет газета South China Morning Post (SCMP).

Журналисты издания отметили, что еще 76 пострадавших госпитализированы, среди них 15 человек находятся в критическом состоянии. В настоящий момент на месте происшествия продолжаются спасательные работы.

По последним данным, 55 человек, включая одного пожарного, спасти не удалось.

26 ноября в Гонконге загорелись несколько высотных зданий в жилом комплексе в районе Тай По, где проживает около 4 тыс. человек. Пожар признали сильнейшим за последние 17 лет. Ему присвоили самый высокий уровень пожарной опасности. Спасатели эвакуировали большую часть жильцов.

Ранее Захарова ответила на идею Латвии разобрать железнодорожные пути в Россию.