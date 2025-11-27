В аэропорту Краснодара ввели ограничения

В аэропорту Краснодара ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов

В аэропорту Краснодара ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал он.

Кореняко отметил, что ограничения нужны для обеспечения безопасности полетов.

В аэропорту Магаса также временно ограничили прием и отправку воздушных судов.

До этого Кореняко сообщил об ограничениях в аэропортах Владикавказа (Беслан) и Грозного (Северный).

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках БПЛА.

Ранее в аэропорту Сочи пассажирам раздали матрасы в связи с задержкой рейсов.