Аэропорт Магаса приостановил работу

В аэропорту Магаса ввели ограничения на прием и выпуск самолетов

В аэропорту Магаса временно ограничили прием и отправку воздушных судов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Аэропорт Магас. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

По его словам, соответствующая мера были предпринята для обеспечения безопасности полетов.

До этого Кореняко сообщил об ограничениях в аэропортах Владикавказа (Беслан) и Грозного (Северный).

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках БПЛА.

