В аэропортах Владикавказа и Грозного введен план «Ковер»

В аэропортах Владикавказа и Грозного введены ограничения на прием самолетов

В аэропортах Владикавказа (Беслан) и Грозного (Северный) введены ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил представитель «Росавиации» Артем Кореняко в Telegram-канале.

По его словам, ограничения были необходимы для обеспечения безопасности полетов воздушных судов.

Также Кореняко сообщил о снятии ограничения в аэропорту Сочи. В период действия там плана «Ковер» на запасные аэродромы улетели 10 самолетов. Ограничения были введены рано утром 27 ноября.

Представитель «Росавиации» заверил, что экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках БПЛА.

Ранее в аэропорту Сочи пассажирам раздали матрасы в связи с задержкой рейсов.