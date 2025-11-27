В Китае поезд сбил насмерть 11 строителей

В Китае 11 строителей погибли и двое пострадали при наезде поезда на испытаниях

В китайском городе Куньмин в результате наезда поезда, тестировавшего оборудование для сейсмических испытаний, погибли 11 строителей, еще двое пострадали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на куньминское железнодорожное управление.

ЧП произошло утром, когда поезд совершил наезд на рабочих, которые находились на пути. Пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение.

В данный момент правоохранители выясняют другие обстоятельства происшествия.

В конце октября сообщалось, что на востоке Эфиопии в результате крушения поезда пострадали 29 человек, еще 14 погибли.

В октябре Пассажирский поезд Казань — Санкт-Петербург столкнулся с «КАМАЗом» на переезде в Зеленодольском районе Татарстана. Инцидент произошел вблизи станции Свияжск.

ДТП произошло 7 октября 2025 года на 753-м км Горьковской железной дороги. Автомобиль и локомотив в результате происшествия получили технические повреждения. В серьезной аварии все остались живы. Была произведена замена локомотива, пассажирский поезд продолжил движение по маршруту. В настоящее время правоохранители проводят проверку.

Ранее в Британии произошло крушение самолета.