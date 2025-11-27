В двух российских аэропортах отменили план «Ковер»

Росавиация: ограничения на полеты сняли в аэропортах Самары и Саратова

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов были сняты в аэропортах Самары (Курумоч) и Саратова (Гагарин). Об этом заявил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта РФ (Росавиации) Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», — написал представитель ведомства.

О введении мер безопасности в аэропорту Саратова Кореняко сообщил 27 ноября в 1:26 мск, а в воздушной гавани города Самары — в 4:06 мск.

При этом, по информации представителя Росавиации, ограничения на полеты заново ввели в аэропорту Калуги (Грабцево).

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках БПЛА.

