В России приостановил работу четвертый аэропорт

Аэропорт Самары прекратил принимать и отправлять рейсы
Екатерина Штукина/РИА Новости

В самарском аэропорту Курумоч временно прекратили принимать и отправлять самолеты, чтобы обеспечить безопасность полетов. Об этом написал в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Пост об ограничениях был опубликован в 4:06.

До этого аналогичные меры были приняты в аэропортах Саратова, Калуги и Пензы. В последней воздушной гавани ограничения сняли в 4:12.

На этом фоне стало известно, что обломки беспилотника повредили крышу нежилого одноэтажного здания в поселке городского типа Тамала в Пензенской области. Инцидент произошел около 1:00. Взрывная волна выбила стекла в расположенном рядом жилом многоквартирном доме. На место происшествия прибыли экстренные службы. Территорию вокруг оцепили. По предварительной информации, никто не пострадал.

Ранее мэр Таганрога объявила день траура после атаки ВСУ.

