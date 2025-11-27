В Китае планируют побить рекорды по продолжительности человеческой жизни

Посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй заявил, что Китай намерен бить рекорды по продолжительности жизни населения. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

«К концу 2024 года средняя ожидаемая продолжительность жизни в Китае достигла 79 лет, уровень здоровья населения стабильно повышается, а в период 15-й пятилетки ожидается, что этот показатель достигнет 80 лет», — поделился дипломат.

Он добавил, что средняя продолжительность жизни китайского населения будет в дальнейшем увеличиваться благодаря постепенному распространению здорового образа жизни, продвижению китайской модернизации и постоянному повышению уровня медицинских технологий.

19 ноября российский президент Владимир Путин говорил, что Россия стремится к увеличению средней продолжительности жизни в стране.

По словам главы государства, эти показатели, вероятно, можно довести и до 150 лет, однако в этом вопросе России «всегда будет мало».

До этого заведующий лабораторией полевых исследований ИНСАП РАНХиГС Дмитрий Рогозин заявил, что нынешним поколениям россиян вряд ли удастся достичь средней продолжительности жизни в 120 лет. По его словам, для достижения таких показателей необходимы глубокие социальные преобразования.

Ранее ученые раскрыли секреты долголетия с помощью стволовых клеток долгожителей.