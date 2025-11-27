На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Китае планируют побить рекорды по продолжительности человеческой жизни

Посол Ханьхуэй: Китай нацелен бить рекорды по продолжительности жизни населения
true
true
true
close
Ringo Chiu/Shutterstock/FOTODOM

Посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй заявил, что Китай намерен бить рекорды по продолжительности жизни населения. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

«К концу 2024 года средняя ожидаемая продолжительность жизни в Китае достигла 79 лет, уровень здоровья населения стабильно повышается, а в период 15-й пятилетки ожидается, что этот показатель достигнет 80 лет», — поделился дипломат.

Он добавил, что средняя продолжительность жизни китайского населения будет в дальнейшем увеличиваться благодаря постепенному распространению здорового образа жизни, продвижению китайской модернизации и постоянному повышению уровня медицинских технологий.

19 ноября российский президент Владимир Путин говорил, что Россия стремится к увеличению средней продолжительности жизни в стране.

По словам главы государства, эти показатели, вероятно, можно довести и до 150 лет, однако в этом вопросе России «всегда будет мало».

До этого заведующий лабораторией полевых исследований ИНСАП РАНХиГС Дмитрий Рогозин заявил, что нынешним поколениям россиян вряд ли удастся достичь средней продолжительности жизни в 120 лет. По его словам, для достижения таких показателей необходимы глубокие социальные преобразования.

Ранее ученые раскрыли секреты долголетия с помощью стволовых клеток долгожителей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами