Россия стремится к увеличению средней продолжительности жизни до 150 лет

Россия стремится к увеличению средней продолжительности жизни в стране. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта», передает РИА Новости.

«Мы цели даже определенные ставим перед собой по увеличению средней продолжительности жизни и все правильно делаем», — сказал он.

По словам главы государства, эти показатели, вероятно, можно довести и до 150 лет, однако в этом вопросе России «всегда будет мало».

До этого заведующий лабораторией полевых исследований ИНСАП РАНХиГС Дмитрий Рогозин заявил, что нынешним поколениям россиян вряд ли удастся достичь средней продолжительности жизни в 120 лет. По его словам, для достижения таких показателей необходимы глубокие социальные преобразования.

Рогозин считает, что развитие технологий и генетики вряд ли существенно повлияют на увеличение продолжительности жизни в ближайшие десятилетия. Эксперт отметил, что прорывные решения, такие как «вакцина от рака» или редактирование генов, пока остаются экспериментальными, дорогостоящими и недоступными для большей части населения.

Ранее ученые в Китае создали препарат, благодаря которому человек может жить до 150 лет.