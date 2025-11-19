На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россия стремится к увеличению средней продолжительности жизни до 150 лет

Путин: Россия ставит целью увеличение средней продолжительности жизни до 150 лет
true
true
true
close
Telegram-канал «Кремль. Новости»

Россия стремится к увеличению средней продолжительности жизни в стране. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта», передает РИА Новости.

«Мы цели даже определенные ставим перед собой по увеличению средней продолжительности жизни и все правильно делаем», — сказал он.

По словам главы государства, эти показатели, вероятно, можно довести и до 150 лет, однако в этом вопросе России «всегда будет мало».

До этого заведующий лабораторией полевых исследований ИНСАП РАНХиГС Дмитрий Рогозин заявил, что нынешним поколениям россиян вряд ли удастся достичь средней продолжительности жизни в 120 лет. По его словам, для достижения таких показателей необходимы глубокие социальные преобразования.

Рогозин считает, что развитие технологий и генетики вряд ли существенно повлияют на увеличение продолжительности жизни в ближайшие десятилетия. Эксперт отметил, что прорывные решения, такие как «вакцина от рака» или редактирование генов, пока остаются экспериментальными, дорогостоящими и недоступными для большей части населения.

Ранее ученые в Китае создали препарат, благодаря которому человек может жить до 150 лет.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами