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«Я сделал это ради Газы». В столице США застрелили израильских дипломатов

В Вашингтоне застрелили двух сотрудников посольства Израиля у Еврейского музея
Двое сотрудников израильского посольства в США были застрелены у Еврейского музея в Вашингтоне. По данным полиции, нападение совершил 30-летний житель Чикаго, выкрикивавший лозунги в поддержку Палестины. Президент США Дональд Трамп назвал произошедшее актом антисемитизма и выразил соболезнования семьям погибших. Резонансное убийство произошло на фоне проведения в США кампании по отмене виз мигрантам, которые участвуют в демонстрациях в поддержку жителей сектора Газа.

В Вашингтоне возле Еврейского музея были застрелены два сотрудника посольства Израиля в США, сообщает газета New York Post.

По свидетельству очевидцев, работавшие в посольстве мужчина и женщина были убиты когда выходили из Еврейского музея после мероприятия. Находившийся неподалеку подозреваемый подошел к группе людей, покидавших музей, и открыл огонь.

Посол Израиля в США Йехиэль Лейтер сообщил, что погибшие готовились к помолвке на следующей неделе.

Теканал ABC News со ссылкой на начальника полиции округа Колумбия Памелу Смит сообщил, что подозреваемый после задержания скандировал лозунг «Свободу Палестине!» и объяснял, что «сделал это ради Газы».

«Перед стрельбой подозреваемого заметили вышагивающим взад-вперед возле музея. Он подошел к группе из четырех человек, достал пистолет и открыл огонь», — сообщила начальник полиции.

Задержанный был опознан как 30-летний Элиас Родригес из Чикаго, ранее он не попадал в поле зрения полиции, сообщила Смит. Предполагается, что он действовал в одиночку. После задержания Родригес рассказал, где оставил свой пистолет, оружие было изъято.

Заместитель директора ФБР Дэн Бонгино заявил, что по предварительным данным, нападение было спланировано и было «целенаправленной атакой». При этом мэр Вашингтона Мьюриель Баузер сообщила журналистам, что опасности нового нападения нет.

Борьба с антисемитизмом в США

Президент США Дональд Трамп осудил инцидент, назвав его проявлением антисемитизма.

«Эти ужасные убийства в Вашингтоне, основанные, очевидно, на антисемитизме, должны быть немедленно остановлены! Ненависти и радикализму нет места в США. Соболезнования семьям погибших. Так печально, что подобное может произойти! Благослови вас всех Господь», — написал Трамп в своей социальной сети Truth Social.

Трамп после возвращения в Белый дом в 2025 году поручил минюсту США и другим профильным ведомствам усилить борьбу с антисемитизмом в США.

29 января президент США подписал указ, направленный на усиление контроля за студентами и преподавателями вузов, которые участвуют в пропалестинских демонстрациях и критикуют действия Израиля в Газе.

В начале марта портал Axios сообщил, что глава Госдепа США Марко Рубио инициировал программу «Поймай и аннулируй» по отмене виз иностранных граждан, которые во время своего пребывания в стране публично поддерживают палестинское радикальное движение ХАМАС, а также участвуют в демонстрациях в поддержку жителей сектора Газа.

По данным Axios, программа включает в себя проверку с помощью искусственного интеллекта десятков тысяч аккаунтов в социальных сетях обладателей студенческих виз США из разных стран.

В марте миграционная полиция США арестовала палестинского студента Махмуда Халила, который обучался в аспирантуре Колумбийского университета и активно участвовал в анти-израильских протестах и акциях в поддержку жителей Газы. Его грин-карта была аннулирована, несмотря на то, что он находился в США как «постоянный житель», а его супруга является американкой.

Впоследствии в штате Массачусетс за поддержку ХАМАС была задержана Румейса Озтюрк, турецкая аспирантка Университета Тафтса. Ее виза также была аннулирована.

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