Спасители потушили крупный пожар в цехе в Иркутске

Пожарные ликвидировали открытое горение в цехе по производству стеновых панелей в Иркутске. Об этом ТАСС сообщили в МЧС.

Общая площадь пожара составила 3,5 тыс. квадратных метров. Ранее сообщалось, что возгорание было локализовано.

«На месте пожара в Иркутске объявлена ликвидация открытого горения», — говорится в сообщении.

Информации о пострадавших не поступало.

До этого в Усолье-Сибирском Иркутской области вспыхнули два производственных цеха. Ликвидацией занимались 25 специалистов и 9 единиц спецтехники.

Ночью 11 октября в городе Сосновоборске в Красноярском крае произошел пожар в многоквартирном жилом доме. Пламя распространилось на площади 2000 квадратных метров. В тушении возгорания задействовали 58 специалистов и 18 единиц техники. Сообщение о пожаре поступило в 02:03 по местному времени.

Ранее в Красноярском крае произошел мощный пожар в мебельном цехе.