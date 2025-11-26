Площадь пожара в иркутском цехе увеличилась впятеро

МЧС РФ: площадь пожара в цехе в Иркутске увеличилась до 4,8 тыс. кв. метров

Пожар в цехе по производству стеновых панелей усилился, его площадь составляет почти пять тысяч квадратных метров. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу областного МЧС.

«Площадь пожара увеличилась до 4 800 кв. м. Быстрому распространению огня способствует высокая пожарная загрузка внутри здания», — сказали там.

Данных о пострадавших на момент публикации нет.

До этого сообщалось, что площадь пожара составляет около тысячи квадратных метров. К тушению привлечено 30 спасателей и десять единиц техники.

Недавно в городе Бирюсинске в Иркутской области произошел крупный пожар в доме на три квартиры. Как уточняет газета «Известия», в результате происшествия 82-летняя женщина и ее 60-летний сын не выжили. В другой квартире проживала семья с детьми, которой удалось эвакуироваться. Вскоре по факту произошедшего местным Следственным управлением Следственного комитета было заведено уголовное дело.

Ранее на севере Москвы сгорели несколько машин.