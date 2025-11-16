На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Два производственных цеха загорелись в Иркутской области

В Усолье-Сибирском огнеборцы ликвидируют пожар на 1200 «квадратов»
Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

В Усолье-Сибирском Иркутской области вспыхнули два производственных цеха. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального МЧС.

«На улице Молотовой горят 2 цеха по производству диванов. Площадь пожара в настоящее время составляет 1200 квадратных метров. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.

В данный момент ликвидацией пожара занимаются 25 специалистов и 9 единиц спецтехники.

Ночью 11 октября в городе Сосновоборске в Красноярском крае произошел пожар в многоквартирном жилом доме. Пламя распространилось на площади 2000 квадратных метров. В тушении возгорания задействовали 58 специалистов и 18 единиц техники.

В региональном управлении МЧС рассказали, что из загоревшегося здания эвакуировались 200 человек. К утру огнеборцам удалось полностью потушить пожар.

5 октября пожар произошел в административном здании на Волгоградском проспекте в Москве. В результате инцидента частично обрушилась кровля на площади около 200 квадратных метров.

Ранее в Екатеринбурге загорелся мебельный склад.

