В Красноярском крае произошел пожар в многоквартирном доме

МЧС: в Сосновоборске произошел пожар в жилом доме на площади 2 тыс. квадратов

В Сосновоборске тушат пожар в многоквартирном доме на площади 2 тыс. кв м. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярском краю.

Сообщение о пожаре поступило в 02:03 по местному времени.

«Площадь пожара 2000 квадратных метров. Привлекаются: 58 человек, 18 единиц техники, в том числе от подразделений МЧС России по Красноярскому краю 41 человек, 11 единиц техники», — заявили в ведомстве.

