Пассажиропоток между Россией и Киргизией в 2025 году вырос на 50%

Оверчук: пассажиропоток между Россией и Киргизией увеличился на 50%

За девять месяцев 2025 года пассажиропоток между Россией и Киргизией увеличился более чем на 50%. Об этом сообщил вице-премьер РФ Алексей Оверчук, передают «Известия».

По его словам, между странами вырос не только пассажиропоток, но и взаимная торговля, растет грузопоток. Товарооборот России и Киргизии вырос на 17%.

Как отмечает Оверчук, также большую роль здесь играют инвестиции, которые составили порядка $2 млрд.

В ноябре из планируемых девяти школ с обучением на русском языке было начато строительство первых трех. Здесь выпускники смогут получать одновременно российский и киргизский аттестаты. Также было подписано соглашение о запуске нового кампуса Киргизско-российского славянского университета, который рассчитан на обучение до 15 тыс. студентов. Его планируют открыть в 2030 году.

Президент России Владимир Путин в данный момент находится в Киргизии с государственным визитом. Он работает в Бишкеке до 27 ноября. У главы российского государства также запланировано участие в саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

В ходе визита Путин провел встречу с президентом Киргизии Садыром Жапаровым, по итогам которой было подписано совместное заявление об укреплении союзничества.

