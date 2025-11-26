Путин и Жапаров подписали совместное заявление в Бишкеке

Путин и Жапаров подписали заявление об укреплении союзничества РФ и Киргизии

Президент России Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров по итогам переговоров в Бишкеке подписали совместное заявление об укреплении союзничества. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что в программном документе представлены новые масштабные задачи по дальнейшему укреплению связей между Россией и Киргизией на долгосрочную перспективу.

Кроме того, в присутствии президентов состоялся обмен семью документами.

Путин в данный момент находится в Киргизии с государственным визитом. Он работает в Бишкеке до 27 ноября. У главы российского государства также запланированы встреча с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и участие в саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Российский лидер прилетел в Киргизию 25 ноября. У трапа Путина лично встретил Жапаров. В честь прибытия важного гостя в воздушной гавани Бишкека подняли государственные флаги России и Киргизии, уложили красную ковровую дорожку, вдоль которой встал почетный караул.

Ранее Путин отметил поддержку русского языка в Киргизии.