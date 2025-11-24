Россиянам рассказали, как отметить Новый год в безвизовых странах

«Авиасейлс»: почти 50% перелетов на Новый год забронировано в Таиланд и Китай

Чаще всего на предстоящие зимние каникулы путешественники выбирают Таиланд, Узбекистан, Китай, ОАЭ, Белоруссию и Армению. На них приходится 47% всех зарубежных новогодних перелетов, рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе сервиса «Авиасейлс».

На основе миллионов поисков аналитики сервиса рассчитали оптимальные сроки покупки билетов на новогодние праздники. В Таиланд, Китай и ОАЭ выгоднее всего бронировать как можно раньше. Перелет в Узбекистан лучше покупать за месяц до вылета, а в Армению и Белоруссию — за два месяца.

Таиланд

Для россиян действует безвизовый въезд на 60 дней с возможностью продления. Загранпаспорт должен быть действителен не менее шести месяцев, перед прилетом оформляют электронную карту прибытия. Пхукет остается одним из главных направлений: сетевые отели готовят гала-ужины, пляжные клубы Café del Mar и Catch Beach Club анонсировали вечеринки, а за камерной атмосферой можно отправиться в Coolie's Club.

Узбекистан

Для въезда нужен только загранпаспорт. До 15 дней туристы могут находиться без регистрации. Популярны горные курорты Archazor и Чимган, где готовят празднования и новогодние программы. Вечером путешественники часто возвращаются в Ташкент — в прошлом году отель «Континенталь» проводил стильный новогодний ужин, а главная елка традиционно появляется на одной из центральных площадей.

Китай

С сентября 2025 года введен безвизовый режим сроком до 30 дней. На праздники самым популярным направлением стал Пекин. Туристам рекомендуют район Гуомао с елкой, ярмарками и торговыми центрами, а за барами и вечеринками — улицу Gongti.

ОАЭ

Россиянам можно находиться в стране без визы до 90 дней. Чаще всего туристы выбирают Дубай. Специалисты советуют избегать района Бурдж-Халифы из-за толп и перекрытий и смотреть салют с Dubai Marina или Palm Jumeirah.

Армения

Въезд без визы до 180 дней в году, но после 30 дней требуется регистрация. В Ереване новогодняя атмосфера сосредоточена на Площади Республики — елка, фотозоны и ярмарка. На Лебедином озере традиционно заливают каток.

Белоруссия

Для поездки достаточно российского паспорта. Без визы можно находиться до 90 дней. В Минске популярны рюмочная «Салют», бар Babe с завтраками и вечерними сетами, «Персонажи» с кинематографической тематикой и Pinky Bandinsky с одной из самых красивых зимних террас.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, куда полететь к морю на Новый год.