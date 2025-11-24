В московском аэропорту сняли ограничения на полеты

В московском аэропорту Шереметьево сняли ограничения на прием и отправку воздушных судов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Аэропорт Шереметьево. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

По его словам, соответствующие меры были направлены на обеспечение безопасности полетов. С момента публикации Кореняко о введении ограничений в московском аэропорту прошло 10 минут.

Незадолго до этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотник на подлете к столице. Он заявил, что на месте падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках БПЛА.

Ранее вице-премьер Савельев назвал Шереметьево лучшим аэропортом в Европе.