Шереметьево назван лучшим аэропортом Европы

Вице-премьер РФ Виталий Савельев в ходе форума «Транспортная неделя» назвал московский аэропорт Шереметьево лучшей авиагаванью Европы. Его слова приводит ТАСС.

Он сравнил Шереметьево с аэропортами Сингапура и Куала-Лумпура и отметил, что по уровню сервиса удалось построить аэропорт высочайшего уровня.

«Я не побоюсь сказать, я многое что видел в авиации. Это, я думаю, лучший аэропорт Европы. Он вполне сравним с Сингапуром, Куала-Лумпуром», — сказал Савельев.

До этого сообщалось, что в 2024 году число поездок иностранных граждан в Россию выросло до 16,7 млн человек, на 8,2%. Лидером списка стал Шереметьево, базовый аэропорт «Аэрофлота». За прошлый год пассажиропоток аэропортов группы прибавил 16,8%, достигнув 55,3 млн человек (из них почти 37 млн относятся к Шереметьево). Только через этот аэропорт прошли 43,92 млн пассажиров — за год их количество увеличилось на 20%.

