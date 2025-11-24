На подлете к Москве уничтожили дрон ВСУ

На подлете к Москве российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в соцсети Max.

«Силами ПВО Минобороны уничтожено беспилотное средство, атаковавшее Москву», — написал он.

Градоначальник добавил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

До этого в пресс-службе Минобороны России сообщили, что за прошедшую ночь дежурные расчеты ПВО перехватили и уничтожили 93 украинских беспилотника. По информации министерства, 45 дронов сбили над Белгородской областью, девять — над Краснодарским краем, семь — над Нижегородской областью, четыре — над Воронежской. Еще 20 беспилотников уничтожили над Черным морем и восемь — над Азовским.

Власти Татарстана утром 24 ноября ввели режим беспилотной опасности на всей территории республики. Также беспилотную опасность объявляли в Ульяновской, Ивановской, Пензенской, Ярославской, Воронежской областях и в Мордовии.

Ранее в Подмосковье потушили атакованную дронами Шатурскую ГРЭС.