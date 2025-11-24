В московском аэропорту ввели временные ограничения

Росавиация: в Шереметьево ввели ограничения на прием и выпуск самолетов

В аэропорту Шереметьево ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

По словам Кореняко, данные меры необходимы для обеспечения безопасности пассажиров.

В прошлый раз Шереметьево приостанавливал работу 18 ноября. В тот же день аналогичные меры ввели в аэропорту Внуково. В течение получаса обе авиагавани возобновили свою работу

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках БПЛА.

Ранее в Шереметьево на несколько часов задержали рейс в Египет.