СМИ сообщили об отказе США от трехсторонней встречи с Европой и Украиной

Bloomberg: США выступили против трехсторонней встречи с Европой и Украиной
Соединенные Штаты в данный момент не поддерживают трехстороннюю встречу с участием представителей Европы и Киева для обсуждения урегулирования украинского конфликта. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

«США на данном этапе выступают против совместных переговоров с украинской и европейской сторонами», — цитируют источники в сообщении агентства.

В Женеве 23 ноября состоялись переговоры, направленные на согласование итогового варианта мирного плана, предшествующие потенциальной встрече Владимира Зеленского с Дональдом Трампом. В этих консультациях приняли участие государственный секретарь США Марко Рубио и специальный представитель Трампа Стивен Уиткофф. Ключевой темой обсуждения стал именно мирный план по урегулированию украинского конфликта.

Президент России Владимир Путин, выступая на заседании Совбеза РФ 21 ноября, отметил, что американский план может стать основой для окончательного мирного решения, но подчеркнул отсутствие предметного обсуждения этого текста с российской стороной. Путин предположил, что причина может заключаться в неспособности администрации США получить согласие Киева, поскольку Украина и ее европейские партнеры, по его мнению, все еще находятся в заблуждении относительно возможности нанесения России «стратегического поражения» на поле боя. Он связал эту позицию с недостатком объективной информации о реальной ситуации на фронте.

Ранее США получили от РФ «множество неофициальных документов» при обсуждении мира на Украине.

Переговоры о мире на Украине
